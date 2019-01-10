На пензенском ж/д вокзале появилась детская игровая площадка

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10 января 2019, 19:29Общество
В зале ожидания вокзала станции «Пенза-1» появилась детская игровая зона. Площадка расположена возле пригородных касс и рассчитана на детей до десяти лет.
Современная детская игровая площадка позволит скоротать время перед поездкой. Она расположена так, чтобы родителям было удобно наблюдать за детьми. Кроме того, площадка оборудована системой видеонаблюдения.
«В летний период, когда массовые летние перевозки, очень много пассажиров с детьми, для которых и создан уголок», - сказал начальник железнодорожного вокзала «Пенза-1» Юрий Гришин.
На площадке разместились паровозик, лабиринт, игровые домики с лесенками, горками, турниками и дорожками. Рядом - зона с тактильными играми, на специальных стендах дети могут попрактиковаться в решении головоломок.
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