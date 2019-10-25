На пензенском участке трассы М-5 «Урал» запретили поворот на поселок Монтажный

Теперь официально запрещен левый поворот с федеральной трассы М-5 «Урал» в сторону поселка Монтажный Пензенской области. На данном участке уже нанесена разметка в связи с новой схемой дорожного движения.

Решение изменить схему движения на перекрестке приняли в «Поволжуправтодоре». Это сделано для повышения безопасности дорожного движения на аварийно-опасном участке. Только с начала года здесь произошло порядка десяти ДТП с пострадавшими.

«Теперь едем две полосы по прямой, до развязки на 644 километре, там безопасно поворачиваем, и слева, в сторону Самары, уходим на Монтажный. Левый поворот запрещен по причине обеспечения пропускной способности на данной дороге. В связи с тем, что построена развязка, перепробег составляет порядка 4,5 километров», - пояснил заместитель начальника отдела организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог «Поволжуправтодора» Владимир Васильев.

В будущем на данном участке планируют построить двухуровневую развязку с двумя надземными пешеходными переходами. В 2020 году данный проект планируют внести в федеральную адресную инвестиционную программу.