На пензенском участке трассы М-5 опрокинулась фура

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26 августа 2019, 13:36Происшествия
Утром 26 августа в Пензе произошла авария с участием большегруза.
Сообщение об этом появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».
«Трасса М-5 «Урал» после «Петуха» в сторону Арбеково», - написал он о месте ДТП.
На опубликованном фото видно, что кузов фуры завалилась набок, тягач остался в нормальном положении. В результате большегруз перегородил всю полосу, однако автор поста написал, что затор не образовался, машины объезжают по встречке.
Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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