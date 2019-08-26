На пензенском участке трассы М-5 опрокинулась фура

Утром 26 августа в Пензе произошла авария с участием большегруза.

Сообщение об этом появилось в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте».

«Трасса М-5 «Урал» после «Петуха» в сторону Арбеково», - написал он о месте ДТП.

На опубликованном фото видно, что кузов фуры завалилась набок, тягач остался в нормальном положении. В результате большегруз перегородил всю полосу, однако автор поста написал, что затор не образовался, машины объезжают по встречке.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».