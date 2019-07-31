На пензенском мясокомбинате нашли множество нарушений

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31 июля 2019, 13:36Общество
В Пензе оштрафовали руководителя АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» за несоблюдение предписаний Роспостребнадзора.
Сотрудники Роспотребназора выявили на мясокомбинате нарушения, которые сотрудники должны были устранить до 1 июня. Во время повторной проверки специалисты выяснили, что работники так и не оградили артезианские скважины, не контролировали атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, не разработали и не согласовали проект самой зоны.
В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что были нарушены сразу несколько пунктов санитарных норм, в том числе – запах, который разносится по округе, на что периодически жалуются местные жители.
В результате руководителя мясокомбината оштрафовали на 10 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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