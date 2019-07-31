На пензенском мясокомбинате нашли множество нарушений

Сотрудники Роспотребназора выявили на мясокомбинате нарушения, которые сотрудники должны были устранить до 1 июня. Во время повторной проверки специалисты выяснили, что работники так и не оградили артезианские скважины, не контролировали атмосферный воздух на границе санитарно-защитной зоны, не разработали и не согласовали проект самой зоны.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора уточнили, что были нарушены сразу несколько пунктов санитарных норм, в том числе – запах, который разносится по округе, на что периодически жалуются местные жители.

В результате руководителя мясокомбината оштрафовали на 10 тысяч рублей, пишет ИА «Пенза-Пресс».