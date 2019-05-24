В Пензе завершился форум «Сурские ласточки»

Три дня, 150 участников и 25 проектов. Ежегодный региональный форум «Сурские ласточки» собрал на своей площадке самых инициативных и талантливых ребят. В 2019 году организаторы неожиданно даже для себя расширили призовой фонд и поддержали шесть команд. Среди них - проекты в различных сферах. Например, образовательные - создание кейс-центра для студентов и разработка многоуровневой игры для обучения основам физики и робототехники людей любого возраста, открытие сервиса для велосипедов и не только.

«Суть моего проекта заключается в создании специализированного студенческого археологического отряда, который будет выезжать на разведки или экспедиции, с целью сохранения и приумножения материальной культуры региона, такого еще нет в Пензенской области», - рассказал победитель регионального форума «Сурские ласточки» Илья Фомичев.

Каждая команда победителей потратила на подготовку своего проекта несколько месяцев. Представитель каждой группы отметил: на первом месте была идея и удовлетворение амбиций и только потом деньги.

«Во-первых, работайте на имидж, во-вторых, с душой, тогда будете видеть цель, а день придут. 12 лет трудилась без грантов, и в этот раз, когда мне его дали, это очень волнительно и отрадно, понимаю, что все не зря», - сказала победительница регионального форума «Сурские ласточки» Ульяна Безрукова.

Кроме презентации проектов всех участников ждала широкая образовательная программа. В день награждения с ребятами встретился специальный гость из Москвы. Спикер Анна Куприянова рассказала участникам форума о движении Общероссийского народного Фронта, участницей которого она сама является.

«Это команда молодых людей, которые предпочитают не ждать перемен, а действовать сами. Сегодня мы выберем координатора, который вокруг себя соберет команду единомышленников, которые будут в дальнейшем реализовывать в Пензе проекты «Молодежки ОНФ», проводить мероприятия», - рассказала она.

Региональный форум «Сурские ласточки» стал четвертым по счету. В 2019-м его призовой фонд был увеличен сразу в несколько раз.

«Форум прошел более организовано, потому что было разнообразное количество участников, в том числе - ребята с ограниченными возможностями здоровья и иностранные студент. Это здорово и очень обогащает», - отметил министра образования Пензенской области Александр Воронков.

Далее победители форума «Сурские ласточки» отправятся защищать свои проекты на федеральных и международных молодежных форумах, таких как «iВолга», «Таврида» и «Евразия».