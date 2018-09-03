На пензенской трассе перевернулся грузовик с болгарскими перцами. ВИДЕО

Утром 3 сентября в Пензенской области на трассе «Саратов – Нижний Новгород» случилась авария.

Очевидец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» эксклюзивное видео, на котором запечатлел упавшую набок «Газель», перевозившую болгарские перцы. В результате сотни килограммов овощей высыпались на дорогу.

Каковы причины аварии и есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных комментариев о произошедшем нет.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».