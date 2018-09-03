На пензенской трассе перевернулся грузовик с болгарскими перцами. ВИДЕО

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03 сентября 2018, 11:02Происшествия
Утром 3 сентября в Пензенской области на трассе «Саратов – Нижний Новгород» случилась авария.
Очевидец прислал в редакцию информагентства «Пенза-Пресс» эксклюзивное видео, на котором запечатлел упавшую набок «Газель», перевозившую болгарские перцы. В результате сотни килограммов овощей высыпались на дорогу.
Каковы причины аварии и есть ли пострадавшие, неизвестно. Официальных комментариев о произошедшем нет.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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