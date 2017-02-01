01 февраля 2017, 20:01Происшествия На пензенской ТЭЦ-1 случился новый прорыв Менее чем за неделю в Пензе произошла вторая коммунальная авария.

На территории пензенской ТЭЦ-1 произошел новый прорыв на магистральной трубе. В связи с этим без отопления остались более 200 домов и социальных объектов по улицам Карпинского, Суворова, Толстого, Ворошилова, Коммунистической, Герцена и проспекту Победы.

Происшествия

просмотров 132