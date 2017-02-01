На пензенской ТЭЦ-1 случился новый прорыв

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01 февраля 2017, 20:01Происшествия
Менее чем за неделю в Пензе произошла вторая коммунальная авария.
На территории пензенской ТЭЦ-1 произошел новый прорыв на магистральной трубе. В связи с этим без отопления остались более 200 домов и социальных объектов по улицам Карпинского, Суворова, Толстого, Ворошилова, Коммунистической, Герцена и проспекту Победы.
01 февраля 2017, 22:22Прорыв тепломагистрали в Пензе планируют устранить 2 февраля
01 февраля 2017, 20:01На пензенской ТЭЦ-1 случился новый прорыв
01 февраля 2017, 19:43На базе ПензГТУ для школьников провели форум «ПРОФориентация»
01 февраля 2017, 19:17В Пензе стартовали чемпионат и первенство области по плаванию
01 февраля 2017, 19:08Пензенская «Лагуна-УОР» вернулась из Санкт-Петербурга с 4 очками
01 февраля 2017, 19:02В Пензе открылась обновленная выставка художника Горюшкина-Сорокопудова
01 февраля 2017, 18:53В Пензе под руководством приглашенного дирижера исполнили Шуберта
01 февраля 2017, 18:48Страшное ДТП под Пензой унесло жизни четырех человек