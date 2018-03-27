27 марта 2018, 12:36Общество

На пензенской станции скорой помощи нарушали права работников

На ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи» нарушали права сотрудников, работающих по совместительству.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2017 году сотрудникам, работающим по совместительству, платили зарплату только раз в месяц, не соблюдая сроки расчета и выплаты отпускных.

В результате бухгалтеру медорганизации назначили штраф - 15 тысяч рублей. Также прокурор Ленинского района внес представление об устранении нарушений в адрес главного врача.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо, нарушения устранены», - добавили в ведомстве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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