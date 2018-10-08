08 октября 2018, 15:59Происшествия

На пензенского таксиста напал пассажир

В Пензе сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в избиении водителя такси.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии, таксист подвозил двух пьяных мужчин. В конце поездки один из пассажиров заплатил деньги и вышел, а второй ударил водителя по голове бутылкой и убежал.

После того, как мужчина пришел в себя, он вызвал полицию. Через некоторое время росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину, которого передали полицейским для дальнейшего разбирательства, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Пензенской области

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