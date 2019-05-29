На пензенский театральный фестиваль приедут лауреаты «Золотой маски»

1, 15 и 21 июня в Пензе свои постановки покажут лауреаты «Золотой маски» - кукольные театры из Санкт-Петербурга. Их визит станет частью празднования Года театра в России. С особым нетерпением организаторы ждут постановку «ПТИФУРЫ» (12+). В 2019 году она получила «Золотую маску» как лучший спектакль, и областной центр предстанет первой площадкой, где ее покажут во время гастрольного тура.

С 1 по 21 июня в Пензе покажут спектакли лучшие кукольные театры России.

«В начале июня стартует фестиваль, который объединит победителей премии «Золотая маска». Мы сможем на площадке «Кукольного дома» увидеть три спектакля из Санкт-Петербурга», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Зрители увидят три постановки - все от разных театров Санкт-Петербурга. Karlsson Haus привезет спектакль «Вероятно, чаепитие состоится» (6+) с интеллигентным интерактивом со зрителем, театр «Бродячая собачка», постановку датского режиссера и драматурга «Гадкий утенок» (6+), подготовленную специально к 200-летию Ханса Кристиана Андерсена. Победители «Золотой маски» 2019 года театр «Кукольный формат» покажут спектакль «Птифуры» - скетчи со стариков и старушек. На приглашение в Пензу они откликнулись еще до вручения главной театральной премии России.

«Поставив высокую планку, мы себя ограничили, поскольку в такой малой форме не так много лауреатов «Золотой маски». Зрители видели большую часть спектаклей благодаря фестивалю «Улитка» (6+), но не видели то, что будут показывать другие театры страны», - сказал художественный руководитель театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

Организаторы говорят о том, что возрастные категории для спектаклей в этом случае весьма условны: истории, конечно, абсолютно понятны детям, но есть еще художественный метод и красота спектаклей, и вот они уже вневозрастные и вневременные.

Спектакли кукольных театров Санкт-Петербурга покажут в пензенском «Кукольном доме» 1, 15 и 21 июня. Каждую постановку сыграют дважды в день. Тем не менее, билетов осталось не так много.

Возрастные ограничения варьируются в зависимости от спектакля.