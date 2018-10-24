На пензенский медфорум приедет главный внештатный гериатр России

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24 октября 2018, 13:02Общество
В Пензе 26 сентября состоится форум «Гериатрия — инвестиции в будущее» (18+), который посвящен особенностям оказания медпомощи пожилым людям.
На мероприятие приедет главный внештатный гериатр России, профессор Ольга Ткачева.
На конференции представят стратегию организации гериатрической службы на региональном уровне, обсудят современную концепцию помощи пенсионерам, а также методы ведения пациентов с характерными возрастными заболеваниями, сообщает пресс-центр облправительства.
Принять участие в форуме могут не только врачи-гериатры, но и терапевты, эндокринологи, кардиологи, неврологи и врачи общей практики, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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