25 мая 2017, 10:06Образование На пензенских школах проверят новые образовательные стандарты В Пензенской области реализуют пилотный проект по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания в связи с изменениями в федеральных образовательных стандартах.

Ход его реализации предстоит оценить члену экспертного совета комитета по образованию и науке Госдумы Станиславу Климину.

Новые образовательные стандарты будут тестировать в школах №28, 29, 37, 56 и 66 г. Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Цель проекта – отобрать для дальнейшего внедрения во всех школах РФ те формы воспитания, которые лучше других помогают развивать нравственность, гражданскую позицию личности и социальные умения для жизни в обществе», - сообщили в пресс-центре облправительства.

Образование

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