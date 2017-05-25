На пензенских школах проверят новые образовательные стандарты

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25 мая 2017, 10:06Образование
В Пензенской области реализуют пилотный проект по выявлению лучших практик в организации и оценке эффективности школьного воспитания в связи с изменениями в федеральных образовательных стандартах.
Ход его реализации предстоит оценить члену экспертного совета комитета по образованию и науке Госдумы Станиславу Климину.
Новые образовательные стандарты будут тестировать в школах №28, 29, 37, 56 и 66 г. Пензы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Цель проекта – отобрать для дальнейшего внедрения во всех школах РФ те формы воспитания, которые лучше других помогают развивать нравственность, гражданскую позицию личности и социальные умения для жизни в обществе», - сообщили в пресс-центре облправительства.
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