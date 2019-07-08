На пензенских предприятиях будут внедрять принципы бережливого производства

8 июля на оперативном совещании в правительстве региона обсудили итоги участия пензенской делегации в форуме по повышению производительности труда, который прошел в Нижнем Новгороде.

Губернатор Иван Белозерцев отметил, что основная идея форума - вовлечение максимального количества предприятий в систему бережливого производства и у Пензенской области есть слабые звенья.

«Ряд предприятий далеки от принципов бережливого производства. Нам необходимо обсудить этот вопрос на ассоциации промышленности, изучить опыт других предприятий, в том числе, в учреждениях социальной сферы есть интересный опыт. Надо в течение месяца подготовить краткий анализ лучших практик и организовать эту работу», - обратился глава региона к председателю правительства Николаю Симонову.

Иван Белозерцев также подчеркнул, что бережливое производство - это правильная организация не только пространства, но и производительности труда, логистика, пишет ИА «Пенза-Пресс».