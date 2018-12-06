На пензенских остановках будет звучать радио

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06 декабря 2018, 11:34Общество
В администрации Пензы представили проект «Уличное радио».
Отмечается, что в настоящее время система оповещения работает в местах массового пребывания людей, например, на Фонтанной площади, Олимпийской аллее, парках имени В.Г. Белинского и Ульяновых, сообщили в пресс-службе мэрии.
Авторы проекта предложили изменить контент вещания – вместо музыкального сопровождения будут транслироваться информационные блоки. Кроме того, они планируют разместить звуковые системы и на автобусных остановках.
«Учитывая положительный опыт других городов, где уже работают подобные системы, можем и в Пензе попробовать развить уличное радио. Это позволит муниципалитету оперативно оповещать население о чрезвычайных ситуациях, пропагандировать правила безопасности дорожного движения, здоровый образ жизни, сообщать о культурных мероприятиях и передавать другую социально значимую информацию, создавать особую атмосферу и настроение в праздничные дни», – отметил глава администрации Виктор Кувайцев.
Мэр поручил инициаторам проекта решить рабочие вопросы и начать реализовывать задуманное, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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