На пензенских остановках будет звучать радио

Отмечается, что в настоящее время система оповещения работает в местах массового пребывания людей, например, на Фонтанной площади, Олимпийской аллее, парках имени В.Г. Белинского и Ульяновых, сообщили в пресс-службе мэрии.

Авторы проекта предложили изменить контент вещания – вместо музыкального сопровождения будут транслироваться информационные блоки. Кроме того, они планируют разместить звуковые системы и на автобусных остановках.

«Учитывая положительный опыт других городов, где уже работают подобные системы, можем и в Пензе попробовать развить уличное радио. Это позволит муниципалитету оперативно оповещать население о чрезвычайных ситуациях, пропагандировать правила безопасности дорожного движения, здоровый образ жизни, сообщать о культурных мероприятиях и передавать другую социально значимую информацию, создавать особую атмосферу и настроение в праздничные дни», – отметил глава администрации Виктор Кувайцев.

Мэр поручил инициаторам проекта решить рабочие вопросы и начать реализовывать задуманное, пишет ИА «Пенза-Пресс».