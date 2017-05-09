09 мая 2017, 16:29Общество На пензенских кладбищах почтили память воинов ВОВ Утром 9 мая на всех кладбищах Пензы прошли церемонии возложения цветов к могилам воинов и ветеранов Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии на Мироносицком кладбище у Успенского собора приняли участие представители администрации Ленинского района, трудовые коллективы, студенты и школьники. Несколько десятков человек пришли на праздничный митинг. Память героев, которые погибли, защищая свою Родину, почтили минутой молчания.

«Мы всегда будем помнить этот день, будем помнить ветеранов, кому мы обязаны мирным небом над головой, нашим настоящим и будущим. С праздником всех», - сказала глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Венки и живые цветы возложили к могилам советских воинов, отдавших свою жизнь за победу над фашизмом. На Мироносицком кладбище покоятся более 600 бойцов Красной армии.

Общество

просмотров 92