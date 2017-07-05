На пензенских дорогах работают девять бригад

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05 июля 2017, 12:03Общество
Бригады ремонтируют дороги на семи улицах Пензы.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, подготовка к работам ведется на улицах Кирпичной, Ударной и Германа Титова.
Фрезерование проводят на улицах Карла Маркса, Свердлова и Коммунистической. На улице Калинина рабочие монтируют бордюрный камень и обустраивают техническую полосу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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