05 июля 2017, 12:03Общество На пензенских дорогах работают девять бригад Бригады ремонтируют дороги на семи улицах Пензы.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, подготовка к работам ведется на улицах Кирпичной, Ударной и Германа Титова.

Фрезерование проводят на улицах Карла Маркса, Свердлова и Коммунистической. На улице Калинина рабочие монтируют бордюрный камень и обустраивают техническую полосу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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