На пензенских дорогах работают 33 бригады

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20 июля 2017, 16:36Общество
Ремонтные работы ведутся на 16 дорожных объектах в Пензе.
Ремонт уличных дорог проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, новый бордюрный камень устанавливают на проспекте Победы и на улицах Литвинова, Красной, Пушанина, Краснова, Лозицкой, Ударной, Германа Титова, Калинина, а также на дороге к стадиону «Зенит».
Асфальтируют дороги на улицах Коммунистической, Карла Маркса, Рахманинова и Кулибина, подготовка к ремонтным работам идет на улице Ростовской, на улице Свердлова демонтируют старые бордюры.
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