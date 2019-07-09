Из-за подорожания проезда пензенцы сменили привычные маршруты

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09 июля 2019, 19:36Общество
Повышение цен на проезд в городском общественном транспорте с 8 июля повлекло за собой незамедлительную реакцию власти. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил изучить возможности для покупки новых автобусов для муниципального предприятия, а это порядка 100 машин. На увеличение тарифа отреагировали и в мэрии.
Увеличение стоимости проезда в городском общественном транспорте возымело обратный эффект. Тарифы на 18-ти маршрутах в мэрии вновь планируют сделать регулируемыми. Впрочем, это произойдет только в 2020 году - о прекращении свидетельства на перевозки по регулярным муниципальным маршрутам перевозчиков должны уведомить за 180 дней.
«Администрация города Пензы до настоящего момента считает повышение с 8 июля 2019 года стоимости проезда и провоза багажа на маршрутах регулярных перевозок города Пензы необоснованным. Учитывая, что компании-перевозчики в соответствии с действующим законодательством не обязаны предоставлять обоснование повышения проездной платы, администрацией города направлены запросы в УФАС по Пензенской области и прокуратуру Ленинского района», - сказали в администрации.
Экономического обоснования роста стоимости перевозок не увидели и в областном правительстве. Губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность покупки 100 автобусов для муниципального предприятия. Однако для этого требуются немалые средства.
«Поскольку речь идет о значительных суммах для приобретения такого масштабного автобусного парка, рассматривается возможность вступления в одну из федеральных программ, которая могла бы на условиях софинансирования предоставить Пензенской области либо льготный заем, либо возможность покупки этих автобусов, например, в лизинг. Опять же, - на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов», - рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.
На первый взгляд, рост цены на четыре рубля - не такая большая проблема, однако для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом, за месяц набежит приличная сумма. Теперь пассажиры - более избирательны. За два дня некоторые пензенцы уже успели сменить свои привычные маршруты, чтобы не переплачивать за проезд.
«Теперь езжу на маршрутах №4 и №6, там все еще по 23 рубля, а раньше на автобусе №80 перемещалась, теперь там 27», - рассказала жительница Пензы Нина Смирнова.
«Жалко, что не действует транспортная карта. Пенсионерам все-таки нужны какие-то льготы», - отметила жительница Пензы Ольга Махаева.
В ближайшее время городские власти планируют разработать порядок возмещения части затрат на перевозку по регулируемым тарифам. Кроме того, пройдут открытые аукционы, где выберут новые организации, которые будут заниматься пассажирскими перевозками.
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