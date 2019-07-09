09 июля 2019, 19:36Общество

Из-за подорожания проезда пензенцы сменили привычные маршруты

Повышение цен на проезд в городском общественном транспорте с 8 июля повлекло за собой незамедлительную реакцию власти. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил изучить возможности для покупки новых автобусов для муниципального предприятия, а это порядка 100 машин. На увеличение тарифа отреагировали и в мэрии.

Увеличение стоимости проезда в городском общественном транспорте возымело обратный эффект. Тарифы на 18-ти маршрутах в мэрии вновь планируют сделать регулируемыми. Впрочем, это произойдет только в 2020 году - о прекращении свидетельства на перевозки по регулярным муниципальным маршрутам перевозчиков должны уведомить за 180 дней.

«Администрация города Пензы до настоящего момента считает повышение с 8 июля 2019 года стоимости проезда и провоза багажа на маршрутах регулярных перевозок города Пензы необоснованным. Учитывая, что компании-перевозчики в соответствии с действующим законодательством не обязаны предоставлять обоснование повышения проездной платы, администрацией города направлены запросы в УФАС по Пензенской области и прокуратуру Ленинского района», - сказали в администрации.

Экономического обоснования роста стоимости перевозок не увидели и в областном правительстве. Губернатор Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность покупки 100 автобусов для муниципального предприятия. Однако для этого требуются немалые средства.

«Поскольку речь идет о значительных суммах для приобретения такого масштабного автобусного парка, рассматривается возможность вступления в одну из федеральных программ, которая могла бы на условиях софинансирования предоставить Пензенской области либо льготный заем, либо возможность покупки этих автобусов, например, в лизинг. Опять же, - на условиях софинансирования из областного и муниципального бюджетов», - рассказала пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

На первый взгляд, рост цены на четыре рубля - не такая большая проблема, однако для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом, за месяц набежит приличная сумма. Теперь пассажиры - более избирательны. За два дня некоторые пензенцы уже успели сменить свои привычные маршруты, чтобы не переплачивать за проезд.

«Теперь езжу на маршрутах №4 и №6, там все еще по 23 рубля, а раньше на автобусе №80 перемещалась, теперь там 27», - рассказала жительница Пензы Нина Смирнова.

«Жалко, что не действует транспортная карта. Пенсионерам все-таки нужны какие-то льготы», - отметила жительница Пензы Ольга Махаева.

В ближайшее время городские власти планируют разработать порядок возмещения части затрат на перевозку по регулируемым тарифам. Кроме того, пройдут открытые аукционы, где выберут новые организации, которые будут заниматься пассажирскими перевозками.

Общество
просмотров 132

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ