25 июля 2017, 11:33Общество На пензенские дороги 25 июля вышли 37 бригад Ремонтные работы 25 июля ведутся на 18 дорожных объектах.

Ремонт улично-дорожной сети проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Так, на улицах Литвинова, Красной, Краснова, Лозицкой, Ударной, Свердлова, Германа Титова, Калинина и на проспекте Победы устанавливают новый бордюрный камень

На улице Коммунистической асфальтируют дорогу, на улице Рахманинова восстанавливают благоустройство, на улице Злобина проводят фрезерование, пишет ИА «Пенза-Пресс».

На улицах Пушкина и Московской обустраивают тротуары, на улице Богданова демонтируют старые бордюры, на улицах Заводской и Ростовской идет подготовка к ремонтным работам.

«На улице Пушанина обустраивают техническую полосу», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

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