На пензенские дороги 25 июля вышли 37 бригад

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25 июля 2017, 11:33Общество
Ремонтные работы 25 июля ведутся на 18 дорожных объектах.
Ремонт улично-дорожной сети проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Так, на улицах Литвинова, Красной, Краснова, Лозицкой, Ударной, Свердлова, Германа Титова, Калинина и на проспекте Победы устанавливают новый бордюрный камень
На улице Коммунистической асфальтируют дорогу, на улице Рахманинова восстанавливают благоустройство, на улице Злобина проводят фрезерование, пишет ИА «Пенза-Пресс».
На улицах Пушкина и Московской обустраивают тротуары, на улице Богданова демонтируют старые бордюры, на улицах Заводской и Ростовской идет подготовка к ремонтным работам.
«На улице Пушанина обустраивают техническую полосу», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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