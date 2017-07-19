19 июля 2017, 10:03Общество На пензенские дороги 19 июля вышли 34 ремонтные бригады В Пензе ремонт дорог проведут на 17 объектах.

Ремонт пензенских дорог ведется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

По информации пресс-службы администрации, монтаж бордюрного камня проводят на улицах Красной, Краснова, Ударной, Германа Титова, Калинина, на проспекте Победы и на дороге к стадиону «Зенит».

Ремонтные бригады укладывают асфальт на следующих улицах: Коммунистическая, Рахманинова, Кулибина и Циолковского. Ямочный ремонт ведут на улицах Ростовской и Пушанина, на улице Свердлова поднимают колодцы, устраивают техническую полосу на улице Терешковой.

На улицах Лозицкой и Литвинова идет подготовка к ремонтным работам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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