На пензенские дороги 19 июля вышли 34 ремонтные бригады

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19 июля 2017, 10:03Общество
В Пензе ремонт дорог проведут на 17 объектах.
Ремонт пензенских дорог ведется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
По информации пресс-службы администрации, монтаж бордюрного камня проводят на улицах Красной, Краснова, Ударной, Германа Титова, Калинина, на проспекте Победы и на дороге к стадиону «Зенит».
Ремонтные бригады укладывают асфальт на следующих улицах: Коммунистическая, Рахманинова, Кулибина и Циолковского. Ямочный ремонт ведут на улицах Ростовской и Пушанина, на улице Свердлова поднимают колодцы, устраивают техническую полосу на улице Терешковой.
На улицах Лозицкой и Литвинова идет подготовка к ремонтным работам, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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