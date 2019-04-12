На пензенцах пытались заработать, открыв подпольное казино

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в помещении на улице Володарского неизвестные разместили 10 игровых автоматов. В июле полицейские накрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование.

В настоящее время следователи устанавливают личности владельцев автоматов. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».