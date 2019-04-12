12 апреля 2019, 15:04Криминал

На пензенцах пытались заработать, открыв подпольное казино

В Пензе неизвестные организовали подпольный игорный бизнес. Следователи возбудили уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в помещении на улице Володарского неизвестные разместили 10 игровых автоматов. В июле полицейские накрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование.

В настоящее время следователи устанавливают личности владельцев автоматов. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B-%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-2336610/

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