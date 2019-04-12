На пензенцах пытались заработать, открыв подпольное казино

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2019, 15:04Криминал
В Пензе неизвестные организовали подпольный игорный бизнес. Следователи возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, в помещении на улице Володарского неизвестные разместили 10 игровых автоматов. В июле полицейские накрыли незаконный бизнес и изъяли оборудование.
В настоящее время следователи устанавливают личности владельцев автоматов. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 апреля 2019, 19:52Пензенские школьники поддержали акцию РГО по очистке природы
12 апреля 2019, 19:49Губернатор встретился с представителями турецкой компании
12 апреля 2019, 19:47Пензенцы отметили День космонавтики
12 апреля 2019, 19:47Пензенские инспекторы ловили автолюбителей с тонированными стеклами
12 апреля 2019, 19:44Пензенцам объяснили, почему в городе не отключают отопление
12 апреля 2019, 19:42Губернатор вручил пензенским участковым ключи от новых автомобилей
12 апреля 2019, 19:37Пензенцы смогут обучиться удивительным методикам приготовления кофе
12 апреля 2019, 19:21Пензенские заключенные написали «Тотальный диктант»