На пензенца завели уголовное дело за уклонение от службы в армии

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21 ноября 2019, 17:58Криминал
В отношении 26-летнего жителя Пензы возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу.
В 2017 году жителя Пензы поставили на учет в отделе военного комиссариата по Бессоновскому и Мокшанскому районам Пензенской области. С октября 2018-го ему систематически вручали повестки в военный комиссариат, за получение которых он лично расписывался.
Однако в военкомате молодого человека так и не увидели. Документов, которые подтверждали бы наличие уважительной причины не являться в комиссариат, у него не было.
В отношении 26-летнего пензенца, уклоняющегося от призыва на военную службу, возбудили уголовное дело.
«Его расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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