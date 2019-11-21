На пензенца завели уголовное дело за уклонение от службы в армии

В отношении 26-летнего жителя Пензы возбудили уголовное дело по факту уклонения от призыва на военную службу.

В 2017 году жителя Пензы поставили на учет в отделе военного комиссариата по Бессоновскому и Мокшанскому районам Пензенской области. С октября 2018-го ему систематически вручали повестки в военный комиссариат, за получение которых он лично расписывался.

Однако в военкомате молодого человека так и не увидели. Документов, которые подтверждали бы наличие уважительной причины не являться в комиссариат, у него не было.

В отношении 26-летнего пензенца, уклоняющегося от призыва на военную службу, возбудили уголовное дело.

«Его расследование находится на контроле прокуратуры района», - сообщили в пресс-службе областного надзорного органа, пишет ИА «Пенза-Пресс».