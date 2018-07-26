На «Пензе-1» вновь зазвучит «Прощание славянки»

На вокзале «Пенза-1» возрождают традиции – пассажиров вновь будут провожать «Прощанием славянки». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Традиция замечательная, ее надо сохранять. Думаю, что репертуар можно расширить пензенскими композициями», - написал глава региона в Twitter.