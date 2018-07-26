На «Пензе-1» вновь зазвучит «Прощание славянки»

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27 июля 2018, 14:45Общество
На вокзале «Пенза-1» возрождают традиции – пассажиров вновь будут провожать «Прощанием славянки». Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Традиция замечательная, ее надо сохранять. Думаю, что репертуар можно расширить пензенскими композициями», - написал глава региона в Twitter.
На вокзале Пенза 1 вновь заиграет "Прощание славянки". Об этом мы договорились с руководителем КБшЖД Рашидом Сайбаталовым. Традиция замечательная, ее надо сохранять. Думаю,что репертуар можно расширить пензенскими композициями, например "18 лет", "Милая роща" и другими.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 июля 2018 г.
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