На сайте «Пенза-Пресс» стартовала новая рубрика

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02 ноября 2017, 19:06Общество
В новом телевизионном сезоне программа «Концертник» (16+) с Павлом Прохоренковым готовится к выходу в эфир. Сам проект получил еще одно направление. Информационное агентство «Пенза-Пресс» объявляет о старте новой рубрики «Концертник в словах, видео и фото» (16+).
Сложно ли живется пензенским музыкантам? Ответ на этот вопрос журналисты информационного агентства «Пенза-Пресс» искали вместе с артистом областной филармонии Артемом Лапшовым. Музыкант стал первым героем большого интервью в рамках новой рубрики «Концертник в словах, видео и фото».
«Разговор шел не только о музыке, но и о семье и увлечениях. Мы раньше уже имели опыт общения с Артемом Лапшовым. Он был гостем нашего мастер-класса, посвященного рыбалке», - рассказала корреспондент информационного агентства «Пенза-Пресс» Анна Балашова.
Рубрику на «Пенза-Пресс» приурочили к выходу в эфир популярного телевизионного проекта – «Концертника» с Павлом Прохоренковым. В записи первой программы приняла участие музыкант, автор-исполнитель своих песен и композитор Дарья Богданова - в мире музыки просто Бодарья. В новом сезоне музыкальный проект обещает стать особенным и по-домашнему уютным.
«Поставил обязательное условие для нового сезона, что это концертник-акустика. Только гитара, голос, и один на один мы с исполнителем. Акустика способна показать, кто чего стоит в мире музыки», - пояснил редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков.
Первый обновленный выпуск «Концертника» выйдет в эфир телеканала «Экспресс» 9 ноября в 17.30. А вот знакомиться с новыми рубриками читатели могут уже сейчас - на сайте «Пенза-Пресс» они будут появляться каждую среду.
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