На «Пензе-1» вновь зазвучал марш «Прощание Славянки»

На железнодорожном вокзале станции «Пенза-1» вновь зазвучал марш «Прощание Славянки». Музыкальное сопровождение для отправления фирменного поезда №51 сообщением «Пенза-Москва» решено возобновить спустя три года, в том числе - по многочисленным просьбам горожан. 1 августа десятки пензенцев и гостей города провожали «Суру» под известную мелодию.

«Лет 15-20 назад мы уезжали из Саранска с песнями «Край - мой край», - это народные песни. Из Пензы уезжаем первый раз, конечно, очень приятно. Пассажиры положительно реагируют на музыку», - сказала проводник пассажирского вагона Надежда Грачева.

«Прощание Славянки» сочинил композитор и дирижер Василий Агапкин. Произведение считается одним из самых узнаваемых маршей страны. По некоторым данным, именно он звучал в ноябре 1941 года, когда бойцы с Красной площади уходили на фронт, а также в 45-м на Параде Победы.

«Служил в бывшем Куйбышеве, два года в учебке отучился. И туда, и обратно поезда приходили под «Прощание Славянки»: серьезная, сильная композиция, пробуждает чувство гордости за страну», - рассказал житель Москвы Станислав Шушков.

Возродить традицию провожать пассажиров маршем «Прощание Славянки» решили после многочисленных обращений жителей города. О том, что на станции «Пенза-1» вновь зазвучит прославленная мелодия, в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор Иван Белозерцев и предложил расширить репертуар пензенскими композициями. Музыку включают в дикторской и через систему автоинформирования она звучит уже на перроне вокзала.