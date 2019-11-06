На Парад памяти в Самару отправились более 100 пензенских школьников

Пензенские школьники примут участие в Параде памяти 7 ноября в Самаре (0+). Нашу область на таком значимом мероприятии они представляют уже не первый год. Но если обычно маршировать ездили только кадеты, то теперь компанию им составят юнармейцы.

В зале ожидания железнодорожного вокзала выстроились перед отправкой более 100 школьников - учащиеся кадетской школы №46 и участники общероссийского движения «Юнармия». И если для первых маршировать в Самаре 7 ноября - дело привычное, то для вторых это будет своего рода дебют. Поэтому особенно много внимания было уделено занятиям по строевой подготовке.

«Впервые буду маршировать на такой площади. Прошел большой отбор, можно сказать суровый, смотрели, в первую очередь, на успеваемость и дисциплину. Долго и упорно занимались на базе артучилища и детского дворца творчества», - рассказал студент многопрофильного колледжа ПГУ Константин Сатаров.

«Езжу на парад в Самару четвертый год подряд. Для меня это особый день, потому что 7 ноября у меня день рождения, очень приятно, когда всем корпусом поздравляют», - сказала учащаяся кадетской школы №46 Юлия Волкова.

Стать участником парада 7 ноября - это почетный долг. Для этого нужно иметь не только хорошую успеваемость, но и положительную характеристику.

«Естественно, помимо того, что наши бойцы примут участие в параде, будет еще экскурсионная программа по памятным местам. Проект курирует полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За тем, как почти по-военному проходит погрузка в вагоны, наблюдали родные кадетов и юнармейцев.

«Конечно, очень переживаем, не спали, настраивались. Сейчас настрой - позитивный, боевой», - рассказала мама участника парада Людмила Чебатурова.

Всех, кто пройдет маршем, наградят памятными знаками и благодарностями. Их юноши и девушки привезут с собой, чтобы показать родителям. В Пензу участники парада вернутся вечером 7 ноября.