15 мая 2017, 17:04Общество На «Парад детских колясок» в Пензу приехал «Первый канал» В Пензу на «Парад детских колясок» приехала съемочная группа «Первого канала».

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие, которое по традиции проходит в парке им. В.Г.Белинского, было приурочено к Международному дню семьи.

22 семьи представили оригинально оформленные детские коляски на суд жюри. В номинации «Вокруг света» победу одержала семья Левиных, семья Скрягиных стала первой в номинации «Мой любимый аттракцион», лучшими в категории «Экологический калейдоскоп» стали сразу две семьи - Сайковых и Шуркиных.

Победители получили пропуска на аттракционы парка до конца сезона, а все участники – памятные подарки и дипломы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Главным сюрпризом для всех гостей парка стало присутствие съемочной группы «Первого канала». Теперь каждый, попавший в объектив камеры, сможет увидеть себя в программе «Доброе утро» (12+)», - отметили в пресс-службе мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/parad_detskikh_kolyasok/