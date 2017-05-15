На «Парад детских колясок» в Пензу приехал «Первый канал»

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15 мая 2017, 17:04Общество
В Пензу на «Парад детских колясок» приехала съемочная группа «Первого канала».
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, мероприятие, которое по традиции проходит в парке им. В.Г.Белинского, было приурочено к Международному дню семьи.
22 семьи представили оригинально оформленные детские коляски на суд жюри. В номинации «Вокруг света» победу одержала семья Левиных, семья Скрягиных стала первой в номинации «Мой любимый аттракцион», лучшими в категории «Экологический калейдоскоп» стали сразу две семьи - Сайковых и Шуркиных.
Победители получили пропуска на аттракционы парка до конца сезона, а все участники – памятные подарки и дипломы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Главным сюрпризом для всех гостей парка стало присутствие съемочной группы «Первого канала». Теперь каждый, попавший в объектив камеры, сможет увидеть себя в программе «Доброе утро» (12+)», - отметили в пресс-службе мэрии.
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