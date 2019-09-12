На открытии памятника Загоскину в Николаевке анонсировали новый фестиваль

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12 сентября 2019, 19:47Культура
В Пензенской области открыли памятник Лаврентию Загоскину - нашему земляку, знаменитому исследователю Аляски. Торжественная церемония прошла на малой Родине путешественника - в селе Николаевка Пензенского района.
В селе Николаевка никогда не видели столько гостей. Сотни людей приехали, чтобы торжественно открыть памятник земляку, путешественнику, исследователю Аляски Лаврентию Загоскину. Именно там он родился почти два столетия назад, там его крестили, там же он жил и изучал географию.
Чтобы имя Лаврентия Загоскина звучало из уст современников, Николаевку намерены включить в туристический кластер Пензенской области. Развивать территорию будут планомерно в течение нескольких лет.
«Мы не останавливаемся на достигнутом, и я думаю, что через пять лет Николаевку будут знать далеко за пределами области. Потому что сегодня мы анонсируем создание совершенно нового фестиваля, который будет открывать с 2020 года летнюю пору пензенских мероприятий и будет называться «Юконский ворон», - рассказал заместитель председатель правительства Пензенской области Олег Ягов.
За время, пока шло благоустройство, территория возле памятника стала негласным центром села. В скором времени по инициативе активистов регионального отделения Русского географического общества там должен появиться единственный в своем роде музей исследователя Аляски.
«Лаврентий Загоскин зимовал в Михайловском редуте, даже старенькие чертежи остались, есть зарисовки индейцев. Хочется именно в этом месте воспроизвести часть Михайловского редута. Поставить пушки, колокольню сделать и несколько избушек, где собирать материал о Лаврентии Загоскине», - сказал председатель Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Местные жители выступили с предложением расширить территорию мемориального комплекса. Они своими силами готовы вырубить поросль и обустроить проход от памятника к сельской церкви.
Сейчас от нее остался лишь остов. Перед началом благоустройства местные жители намерены по крупицам восстановить всю информацию о храме.
Вопрос реставрации объекта - теперь главный на повестке дня у жителей. Воодушевленные открытием памятника, они хотят максимально благоустроить территорию родной Николаевки.
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