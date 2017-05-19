19 мая 2017, 16:03Происшествия На остановке «Центральный рынок» скончался мужчина В Пензе на остановке «Центральный рынок» скончался мужчина 1943 года рождения.

О происшествии в соцсети сообщили горожане. Они опубликовали фото с места трагедии в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.

Проводится проверка, материалы передадут в Следственное управление СКР.

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live