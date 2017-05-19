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19 мая 2017, 16:03Происшествия
В Пензе на остановке «Центральный рынок» скончался мужчина 1943 года рождения.
О происшествии в соцсети сообщили горожане. Они опубликовали фото с места трагедии в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального управления МВД, по предварительным данным, смерть наступила по естественным причинам.
Проводится проверка, материалы передадут в Следственное управление СКР.
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