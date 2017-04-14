14 апреля 2017, 15:29Общество На Олимпийской аллее установят спецзнаки для велосипедистов 14 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов посетили Олимпийскую аллею.

Внимание главы администрации города привлекла прошлогодняя листва, под которой уже начала появляться трава, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Необходимо провести работы по очистке аллеи от осенней листвы, чтобы территория, которую в прошлом году мы засадили газонной травой, имела ухоженный вид», - призвал Виктор Кувайцев.

Также он поручил обустроить откосы вдоль дорожек, выложенных брусчаткой, отметив, что после зимы они сохранили прежний вид.

Директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева сообщила о том, что на Олимпийской аллее планируется установить специальные знаки, разграничивающие велосипедную и пешеходную зоны.

«Знаки будут помогать определять направление движения, подскажут, правила поведения на Олимпийской аллее: что делать разрешается, а что запрещено», - пояснила она.

«В настоящее время ведется разработка эскизного предложения по благоустройству зеленой зоны от педагогического института до улицы Попова. Ее площадь составляет порядка 11,5 Га. Нам нужно понять, какие работы предстоит проделать и на какую сумму рассчитывать», - отметил Виктор Кувайцев.

В ходе разговора мэр предложил организовать площадку для игр в волейбол, баскетбол, тренажерную площадку.

«Ими могли бы пользоваться не только студенты университета, но и все желающие. Также для удобства горожан нужно подобрать подходящий вариант с организацией парковки в районе данной природоохранной зоны», - сказал он.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_rasporyadilsya_usilit_raboty_po_blagoustroystvu_olimpiyskoy_allei/