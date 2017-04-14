На Олимпийской аллее установят спецзнаки для велосипедистов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 апреля 2017, 15:29Общество
14 апреля мэр Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления градостроительства и архитектуры Магомед Агамагомедов посетили Олимпийскую аллею.
Внимание главы администрации города привлекла прошлогодняя листва, под которой уже начала появляться трава, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
«Необходимо провести работы по очистке аллеи от осенней листвы, чтобы территория, которую в прошлом году мы засадили газонной травой, имела ухоженный вид», - призвал Виктор Кувайцев.
Также он поручил обустроить откосы вдоль дорожек, выложенных брусчаткой, отметив, что после зимы они сохранили прежний вид.
Директор ЦПКиО им. В. Г. Белинского Елена Савельева сообщила о том, что на Олимпийской аллее планируется установить специальные знаки, разграничивающие велосипедную и пешеходную зоны.
«Знаки будут помогать определять направление движения, подскажут, правила поведения на Олимпийской аллее: что делать разрешается, а что запрещено», - пояснила она.
«В настоящее время ведется разработка эскизного предложения по благоустройству зеленой зоны от педагогического института до улицы Попова. Ее площадь составляет порядка 11,5 Га. Нам нужно понять, какие работы предстоит проделать и на какую сумму рассчитывать», - отметил Виктор Кувайцев.
В ходе разговора мэр предложил организовать площадку для игр в волейбол, баскетбол, тренажерную площадку.
«Ими могли бы пользоваться не только студенты университета, но и все желающие. Также для удобства горожан нужно подобрать подходящий вариант с организацией парковки в районе данной природоохранной зоны», - сказал он.
14 апреля 2017, 19:50В Пензе Денис Цуканов высоко оценил форум «InnoMed-2017»
14 апреля 2017, 19:42В пензенских храмах усилят меры безопасности в пасхальную ночь
14 апреля 2017, 19:38В Пензенской области работает телефон доверия для наркозависимых и их близких
14 апреля 2017, 19:33В Кузнецке открылась выставка детских работ «Вечная природы красота»
14 апреля 2017, 19:24В Пензе некоторые жители аварийных домов не желают переезжать
14 апреля 2017, 19:04Около 1300 жителей Пензенской области отправятся весной в армию
14 апреля 2017, 18:02Пензенские предприятия-должники заработной платы отчитались в прокуратуре
14 апреля 2017, 17:31Пенсионер на «Форде» получил травмы в ДТП под Пензой