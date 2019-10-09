На Олимпийской аллее сократят популяцию грызунов

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09 октября 2019, 19:48Общество
Зоологическое обследование территории специалистами Роспотребнадзора зафиксировало более 70 мышей на Олимпийской аллее в Пензе. На борьбу с грызунами в зоне отдыха горожан вышли специалисты областного Центра эпидемиологии и гигиены.
Маленькие, пушистые, с черной полоской на спине. Олимпийскую аллею захватили полевые мыши и рыжие полевки. Особенно удобно грызунам сейчас: прятаться можно не только в норах, но и под опавшей листвой. И все бы ничего, но они могут стать переносчиками серьезных заболеваний. В частности - геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, в 2019 году результаты анализов нескольких мышей, пойманных в зеленой зоне на Западной поляне, оказались положительными. Именно поэтому к борьбе с грызунами подключились профильные специалисты.
«Ищем норки, закладываем в них специальное вещество и прикрываем листвой. Мышки находят его, едят и умирают, затем мы их собираем и утилизируем», - рассказал и. о. начальника отдела Центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области Лариса Телефанова.
По данным зоологического исследования, показатель численности грызунов превышает норму почти в два с половиной раза. По словам представителей парка культуры и отдыха имени Белинского, задача - не уничтожить всех мышей, а сократить их популяцию до нормы. На этот период на территории Олимпийской аллеи будут действовать ограничения.
«Рекомендуем гражданам присматривать за детьми, чтобы они просто так не бегали и не копались в норках, а также следить за домашними животными», - сказала главный инженер парка культуры и отдыха имени Белинского Вячеслав Жуков.
Территорию, на которой проводят дератизацию, от основной части аллеи оградят сигнальной лентой. Все санитарные мероприятия специалисты намерены завершить до 9 ноября.
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