На Олимпийской аллее пройдут «Зимние забавы»

Как сообщает пресс-служба мэрии, в лыжном забеге примут участие школьники, студенты учреждений среднего и высшего профобразования, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города, муниципальные служащие, а также все желающие. Предстоит преодолеть дистанции в два и четыре километра.

В рамках акции пройдут традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» (0+). Для самых маленьких организуют эстафеты «Веселые старты» (0+).

Сбор и регистрация участников соревнований начнутся в 9.00, построение участников на парад – в 9.30. В 9.45 состоится торжественное открытие мероприятия, соревнования начнутся в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».