На Олимпийской аллее пройдут «Зимние забавы»

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29 декабря 2018, 12:36Общество
4 января на Олимпийской аллее в Пензе пройдет ежегодная спортивная акция «Зимние забавы» (0+).
Как сообщает пресс-служба мэрии, в лыжном забеге примут участие школьники, студенты учреждений среднего и высшего профобразования, представители трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города, муниципальные служащие, а также все желающие. Предстоит преодолеть дистанции в два и четыре километра.
В рамках акции пройдут традиционные городские соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Рождественские старты» (0+). Для самых маленьких организуют эстафеты «Веселые старты» (0+).
Сбор и регистрация участников соревнований начнутся в 9.00, построение участников на парад – в 9.30. В 9.45 состоится торжественное открытие мероприятия, соревнования начнутся в 10.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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