На Окружной во дворе забил коммунальный фонтан

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22 ноября 2019, 12:34Общество
В Пензе на улице Воронова произошла коммунальная авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото. Он пояснил, что вода фонтаном льется из коллектора во дворе дома №8.
«Прорвали трубу дня два назад», - добавил автор поста.
Одна из местных жительниц рассказала редакции информагентства «Пенза-Пресс» о том, что, возможно, из-за этого в их доме отключили холодную воду.
«Горячая идет, а вот холодной с самого утра нет», - уточнила девушка.
Пользователи в комментариях пошутили, что таким образом «заливают каток к зиме, чтобы просто так воду не тратить». Также пензенцы заметили на фото ограждение, которое поставили в месте коммунального фонтана.
«Зля автолюбители оставили там свои машины. Я бы посоветовал убрать транспорт с парковки», - подытожил подписчик.
Напомним, это не первый прорыв за утро. Так, коммунальная авария произошла рядом с автомобильной заправкой на улице Революционной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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