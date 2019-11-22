На Окружной во дворе забил коммунальный фонтан

В Пензе на улице Воронова произошла коммунальная авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте» фото. Он пояснил, что вода фонтаном льется из коллектора во дворе дома №8.

«Прорвали трубу дня два назад», - добавил автор поста.

Одна из местных жительниц рассказала редакции информагентства «Пенза-Пресс» о том, что, возможно, из-за этого в их доме отключили холодную воду.

«Горячая идет, а вот холодной с самого утра нет», - уточнила девушка.

Пользователи в комментариях пошутили, что таким образом «заливают каток к зиме, чтобы просто так воду не тратить». Также пензенцы заметили на фото ограждение, которое поставили в месте коммунального фонтана.

«Зля автолюбители оставили там свои машины. Я бы посоветовал убрать транспорт с парковки», - подытожил подписчик.

Напомним, это не первый прорыв за утро. Так, коммунальная авария произошла рядом с автомобильной заправкой на улице Революционной, пишет ИА «Пенза-Пресс».