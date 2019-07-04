На Окружной столкнулись две легковушки. ВИДЕО

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04 июля 2019, 10:02Происшествия
В Пензе на дороге-дублере улицы Окружной утром 4 июля произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил очевидец.
Мужчина опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что в 8.29 на дороге-дублере улицы Окружной в сторону улицы Мира столкнулись две иномарки.
«Будьте аккуратнее», - добавил автор.
Судя по кадрам можно предположить, что первая машина резко притормозила, а вторая врезалась в нее. Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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