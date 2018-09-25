На Окружной столкнулись две иномарки. ФОТО

В микрорайоне Окружная города Пензы произошло ДТП. Об этом сообщил очевидец.

Читатель информационного агентства «Пенза-Пресс» прислал фотографии с места происшествия в редакцию. Он пояснил, что на улице Окружная столкнулись автомобили Chevrolet Niva и Volvo.

«Кроссовер, скорее всего, в повороте развернуло, и он улетел на встречку, потому что первый удар был в переднее колесо, а потом в заднюю часть», - добавил очевидец.

О наличии пострадавших неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».