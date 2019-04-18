На Окружной с прицепа фуры рухнул экскаватор. ФОТО

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18 апреля 2019, 09:32Общество
Пензенцев в Сети предупредили о пробке на перекрестке улиц Воронова и Окружной. Причиной стало то, что с большегруза рухнул экскаватор.
Пользователь опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел 18 апреля в 8.35.
«Образовалась пробка. Лучше искать пути объезда, а то можно надолго там застрять», - добавил автор.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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