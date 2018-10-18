На Окружной неизвестный сбил пешехода и уехал

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18 октября 2018, 17:37Происшествия
В микрорайоне Окружная города Пензы произошла авария. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 октября в 9.30 напротив дома №117 по улице Окружная неизвестный автомобиль сбил пешехода и уехал. О состоянии пострадавшего ничего не известно.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».
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