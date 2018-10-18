На Окружной неизвестный сбил пешехода и уехал

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 октября в 9.30 напротив дома №117 по улице Окружная неизвестный автомобиль сбил пешехода и уехал. О состоянии пострадавшего ничего не известно.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-14, 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (управление ГИБДД), пишет ИА «Пенза-Пресс».