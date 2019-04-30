На Окружной неизвестный сбил кота и оставил тело лежать на асфальте

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30 апреля 2019, 10:02Происшествия
В Пензе на улице Окружной машина сбила кота. Об этом в Сети сообщили очевидцы.
Очевидец опубликовал фотографии в группе соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что животное сбили возле дома №117.
Пользователи в комментариях буквально развернули дебаты. Одни начали говорить о том, что кошки сами виноваты, и очень часто они бегут прямиком под машину, а водитель физически не может остановить движущуюся машину, чтобы не сбить животное. Другие утверждали, что автолюбителям нужно быть внимательнее и не ездить на высокой скорости, чтобы успевать обращать внимание на питомцев, которые оказались на проезжей части. В результате обе стороны сошлись на том, что пензенцу необходимо было выйти из машины и хотя бы убрать кота как можно дальше от проезжей части.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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