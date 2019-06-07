07 июня 2019, 17:37Происшествия

На Окружной на «зебре» сбили пожилого мужчину

На улице Окружной в Пензе днем 7 июня произошло ДТП.

Об аварии сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Он проезжал мимо места ДТП в 15.15. По словам очевидца, мужчину сбили на пешеходном переходе около одного из крупных магазинов города.

На опубликованном фото видно, что пострадал пожилой человек. Он сидит на асфальте, помощь ему оказывают медики. Рядом стоят носилки, скорее всего, потребовалась госпитализация. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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