На Окружной на «зебре» сбили пожилого мужчину

Об аварии сообщил подписчик группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Он проезжал мимо места ДТП в 15.15. По словам очевидца, мужчину сбили на пешеходном переходе около одного из крупных магазинов города.

На опубликованном фото видно, что пострадал пожилой человек. Он сидит на асфальте, помощь ему оказывают медики. Рядом стоят носилки, скорее всего, потребовалась госпитализация. Также на месте работают сотрудники ГИБДД.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».