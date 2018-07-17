17 июля 2018, 12:36Происшествия

На Окружной легковушка «поцеловала» кроссовер

В Пензе в микрорайоне Окружная произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Пользователь опубликовал снимки в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел утром 17 июля на улице Калинина.

«Отечественная легковушка, похоже, влетела в кроссовер. Вроде, никто не пострадал», - добавил подписчик.

Официальной информации о случившемся нет.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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