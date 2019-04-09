На Окружной кроссовер снес ограждение и опрокинулся. ФОТО и ВИДЕО

В Пензе на улице Окружной днем 9 апреля произошла авария. Читатель информагентства «Пенза-Пресс» прислал в редакцию фотографии и видеозаписи с места происшествия.

Очевидец рассказал, что автомобиль Chevrolet Niva зацепил бордюр и ковыркнулся.

«У водителя никаких серьезных повреждений нет, машина скорой помощи ехала мимо и остановилась. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», - добавил он.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».