На Окружной кроссовер протаранил «скорую» - соцсети

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01 октября 2019, 15:06Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Мира днем 1 октября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 13:30.
«Протаранил «скорую», - добавил автор.
Судя по кадрам, машины «притерлись» друг к другу. На место происшествия приехал реанимобиль и еще одна машина скорой помощи. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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