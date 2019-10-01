На Окружной кроссовер протаранил «скорую» - соцсети

В Пензе на перекрестке улиц Окружной и Мира днем 1 октября произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец опубликовал фотографии с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись примерно в 13:30.

«Протаранил «скорую», - добавил автор.

Судя по кадрам, машины «притерлись» друг к другу. На место происшествия приехал реанимобиль и еще одна машина скорой помощи. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».