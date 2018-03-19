На Окружной иномарка врезалась в фонарный столб, есть пострадавший

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19 марта 2018, 16:38Происшествия
В Первомайском районе города Пензы произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 18 марта в 7.50. Напротив дома №298 по улице Окружная автомобиль Chery SUV, за рулем которого была 36-летняя женщина, съехал с дороги и врезался в световую опору.
Автоледи потребовалась помощь медиков, женщину с травмами доставили в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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