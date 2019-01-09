На Окружной ДТП с двумя легковушками спровоцировало пробку. ВИДЕО

В Пензе в микрорайоне Окружная утром 9 января произошла авария. Об этом в соцсети сообщил горожанин.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Пенза live» соцсети «ВКонтакте». Он рассказал, что инцидент произошел на дороге-дублере улицы Окружной в районе 11 часов утра. Столкнулись две легковушки, обе получили сильные механические повреждения. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ГИБДД.

«Образовался затор от Новозападного кладбища», - добавил он.

О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».