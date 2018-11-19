На Окружной автомобиль слетел в кювет. ФОТО

Пензенец сообщил в соцсети об аварии, которая произошла на дороге-дублере ул. Окружной.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия около половины девятого утра. На кадрах видно, как в кювете вверх капотом стоит белая иномарка. Есть ли пострадавшие, неизвестно.



Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».