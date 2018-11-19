20 ноября 2018, 10:02Происшествия

На Окружной автомобиль слетел в кювет. ФОТО

Пензенец сообщил в соцсети об аварии, которая произошла на дороге-дублере ул. Окружной.

Пользователь опубликовал снимки с места происшествия около половины девятого утра. На кадрах видно, как в кювете вверх капотом стоит белая иномарка. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Официальной информации о ДТП нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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