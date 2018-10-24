На Окружной авто потеряло колесо и улетело на тротуар

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24 октября 2018, 15:34Политика
В Пензе 24 октября произошла авария, горожанин разместил фото в соцсети.
Авария случилась на улице Воронова. На кадрах видно, что легковой автомобиль стоит на тротуаре, у машины - сильные повреждения. В результате ДТП у авто оторвалось переднее колесо, оно и другие запчасти лежат на дороге. Рядом – большегруз, возможно, он является вторым участником аварии.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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