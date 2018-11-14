На одном из пензенских спортобъектов нашли серьезные нарушения

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14 ноября 2018, 12:36Спорт
14 ноября на совещании в правительстве Пензенской области по вопросам противодействия коррупции обсудили, как выстроена эта работа в сфере физической культуры и спорта.
Глава регионального минспорта Григорий Кабельский доложил губернатору Ивану Белозерцеву о том, что на одном из объектов выявлены нарушения. О каком конкретно учреждении и о каких нарушениях идет речь, министр не уточнил.
«В одном спортивном учреждении мы нашли очень серьезные нарушения, сейчас ведем собственную проверку и будем, судя по всему, вынуждены обратиться в контролирующие органы. Я вам отдельно доложу об этом, Иван Александрович», - сказал он.
Губернатор отметил, что надо отнестись к этому вопросу со всей серьезностью, и если факты подтвердятся, заводить дело.
«Возможности проявления коррупции в сфере спорта очень большие - деньги выделяются на выезды команд, на питание. Надо постоянно отслеживать ситуацию», - подчеркнул Иван Белозерцев и добавил, что надо экономить бюджетные средства, но законным путем.
Также прокурор Пензенской области Наталья Канцерова посоветовала Григорию Кабельскому провести работу с личным составом, чтобы вовремя выявлять факты склонения к получению и даче взятки. Иван Белозерцев согласился, что эта работа очень важна и это поможет выявлять добросовестных сотрудников, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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