На одном из домов в Пензе появился баннер против абортов

Активист всероссийского общественного движения «За жизнь!» повесил на собственном доме социальную рекламу против абортов. На баннере указан номер телефона «горячей линии», по которому беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за поддержкой.

К изображению известной скульптуры - памятнику нерожденным детям в Словакии - пензенские активисты добавили кровавые оттенки. Чтобы наглядно призвать женщин даже в трудной ситуации сохранять жизнь нерожденным детям. Этот баннер - первый в серии социальной рекламы общероссийского движения «За жизнь!» в Пензе. Его активисты работают, в частности, в Москве, Белгороде и Татарстане. С фондом связались сами пензенцы, небезразличные к проблеме абортов. Более того, один из инициаторов решил установить баннер на собственном доме.

«Было сложно. Дело в том, что на общедомовой территории висел каркас, где раньше была реклама салона красоты. Я, как представитель всех жильцов, нас тут 157 человек прописано, собрал подписи, созвонился с бывшими владельцами, они были не против», - рассказал активист общероссийского движения «За жизнь!» Сергей Иллиев.

Установить социальную рекламу решили собственноручно. Кроме надписи «аборт не аннулирует твою беременность, а делает тебя матерью мертвого ребенка», на баннере ярко выделен общероссийский телефон «горячей линии» по помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В Пензе линию открыли совместно с епархией.

«Они могут получить психологическую и юридическую помощь, также их могут направить туда где им дадут вещи или продукты, а также приютить и временно трудоустроить», - сказала специалист отдела защиты материнства и детства пензенской епархии Наталья Архипова.

Как поясняют активисты, поводом для их беспокойства и наглядных призывов стала статистика. По данным, которые им удалось найти, за 2017 год в Пензе умерло 12 тысяч человек, а родилось на треть меньше.

Инициаторы рассчитывают, что подобные баннеры с социальной рекламой появятся также в парке имени Белинского и на Олимпийской аллее.