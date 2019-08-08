На обучение пензенцев предпенсионного возраста выделят 34,2 млн рублей

На видеоконференции с представителями муниципалитетов, которую провел зампред правительства Пензенской области Олег Ягов, обсудили вопросы обучения лиц предпенсионного возраста и трудоустройства инвалидов.

«Национальный проект «Демография» должен быть внедрен в каждом муниципальном образовании Пензенской области. Индикативы, определенные на федеральном уровне, должны быть выполнены, необходимо обеспечить освоение средств федерального и регионального бюджетов в полном объеме», – подчеркнул зампред.

В пресс-центре облправительства отметили, что организация профобучения пензенцев предпенсионного возраста в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» является одним из важнейших направлений работы служб занятости. На эти цели в 2019 году предусмотрено 34,2 миллиона рублей: 32,5 миллиона из федерального бюджета и 1,7 миллиона - из бюджета региона.

На сегодняшний день на профессиональное обучение направлено 847 граждан предпенсионного возраста, в том числе - 716 работающих пензенцев и 131 ищущий работу гражданин предпенсионного возраста. Закончили профессиональное обучение 614 человек.

«Акцентирую ваше внимание: необходимо консолидировать усилия муниципальных образований, работодателей, советов по делам инвалидов и всех заинтересованных структур по трудоустройству инвалидов», – обратился к участникам встречи министр труда Пензенской области Алексей Качан.

По состоянию на 1 августа в центры занятости в целях поиска работы обратились 1696 инвалидов, трудоустроено 1050 человек. В числе лидеров по трудоустройству – Бессоновский, Башмаковский, Камешкирский, Кузнецкий, Мокшанский, Пачелмский районы и город Пенза, пишет ИА «Пенза-Пресс».