На оборудование для бывшего Дома офицеров планируют выделить 35 млн руб

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинспектировал строительство ряда объектов областного центра. Многие из них, такие как бывший Дом офицеров и Спасский кафедральный собор, планируется сдать уже в 2019 году.

Бывший Дом офицеров стремительно преображается. Бригады специалистов трудятся в две смены. Ведутся работы по благоустройству и отделке фасада. Внутри помещения обустраивают полы и стены, монтируют потолок зрительного зала.

Параллельно ведется монтаж инженерных коммуникаций, светильников и вентиляционного оборудования. Рабочие прокладывают системы пожаротушения, видеонаблюдения, сигнализации. После реконструкции объект станет современным центром культурного развития.

Объект планируют сдать в начале 2020 года. Чтобы ускорить процесс, Иван Белозерцев поручил начать закупать оборудование уже в ближайшее время: его монтаж тесно связан с отделочными работами. На эти цели из областного бюджета планируют выделить 35 миллионов рублей. Вопрос о дополнительном финансировании планируется рассмотреть на сессии Законодательного Собрания.

Губернатор также проверил, как ведутся работы у Спасского кафедрального собора. Сейчас в основном здании храма завершается воссоздание лепного декора, установка декоративных перил снаружи собора, продолжается благоустройство территории. Планируется строительство усыпальниц, но глава региона поручил отложить работы на 2020 год.

«Надо сначала храм достроить: полы постелить, уложить, поставить иконостас, установить люстры и светильники, благоустроить территорию», - сказал он.

В ходе посещения собора Иван Белозерцев обратил особое внимание на то, что следует восстановить детскую площадку, которая ранее находилась в Лермонтовском сквере, но во время строительных работ ее убрали. Ее планируют установить в 2019-м.